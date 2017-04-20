В Москве посадят "Рощу ста слов" в память о космонавте Игоре Волке

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Московские экологи посадят 28 апреля в парке Кузьминки "Рощу ста слов" в память о скончавшемся в январе космонавте и защитнике природы Игоре Волке, заявил РИА Новости организатор акции главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

"Роща ста слов" посвящена памяти лётчика-космонавта и эколога-активиста Игоря Волка, которому 12 апреля исполнилось бы 80 лет. В рамках городской программы "Миллион деревьев" будут высажены липы и сосны для возрождения памяти о прошлом Отечества и героических людях, его населявших, об их подвигах, которые вдохновят будущие поколения", — сказал Панарин.

По его словам, в своём последнем интервью, данном журналу "ЭкоГрад", Игорь Волк рассказывал о планах провести этой весной посадку деревьев и посвятить её космонавтам, изучению космоса. Организаторы апрельской акции – журнал "ЭкоГрад", Московское отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и друг Волка, заслуженный лётчик-испытатель России Урал Султанов воплощают в жизнь их общий проекта.

"Необходимо успевать делать важные вещи и отдавать долги. Игорь Петрович Волк – это целая эпоха нашей истории, не только космической. Но даже за это время не все регалии нашли героя отечественной авиации. Деревья Волка в "Роще ста слов" – это не просто память или дань уважения, это знак постоянного присутствия человека в нашей жизни, помыслах, планах и свершениях", — заявил Султанов.

Игорь Волк родился 12 апреля 1937 года. Начал карьеру как летчик-испытатель, провёл испытания самолётов Су-27 и Су-27УБ на "штопор", а также ряд сложных работ на сверхзвуковых боевых самолётах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29, Су-7, Су-9, Су-11, Су-15, Су-27. 10 ноября 1985 года поднял в небо и провёл испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" — БТС-002. Был зачислен в отряд космонавтов в 1978 году.

Свой первый космический полет совершил в период с 17 по 29 июля 1984 года на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7". За успешное осуществление космического полёта и проявленные при этом мужество и героизм космонавту Волку было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".