Голодец заявила, что переход на электронные трудовые книжки будет плавным

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Предложения по переводу бумажных трудовых книжек в электронный формат будут сделаны до конца года, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

"Я думаю, что в этом году мы дадим такие предложения, дадим возможность, опцию пока ходить двум документам", — сказала Голодец журналистам.

Она сообщила, что решение не будет быстрым, то есть не произойдет моментальная отмена бумажных трудовых книжек. "Очень плавный переход, точно также как мы ввели систему дистанционного труда. В развитие этой системы мы должны сделать электронный документооборот в трудовом праве", — сказала Голодец.

По ее словам, соответствующие предложения поддерживаются и работодателями, и представителями профсоюзов. "Я думаю, что мы сможем подготовить хороший закон, хорошие возможности", — сказала Голодец.