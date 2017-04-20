Путин призвал размещать в соцсетях ссылки на архивные материалы

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, в том числе публиковать ссылки на соответствующие ресурсы в социальных сетях, чтобы противодействовать разного рода домыслам и мифам.

"Считаю принципиально важным обеспечивать широкую доступность к архивным материалам, обеспечить их публикацию, возможность обратиться к первоисточникам, документам. Это эффективные и действенные средства против разного рода домыслов и мифов", — заявил Путин на заседании оргкомитета "Победа".

"Для размещения архивных и других материалов нужно создавать современные, качественные интернет-ресурсы с интерактивными возможностями, с удобным поиском нужных сведений. Ориентироваться, конечно, при этом, прежде всего, на молодежь, предлагая и предъявляя соответствующие продукты с помощью тех же соцсетей", — добавил президент.