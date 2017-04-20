Кадыров на встрече с Путиным опроверг информацию об угрозах журналистам

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что речи о каких-либо угрозах журналистам быть не может, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В среду вечером Путин принял Кадырова в Кремле. В ходе беседы глава республики заверил Путина, что все публикации в СМИ о похищениях и убийствах людей в Чечне носят провокационный характер. Люди, о которых в них сообщается, в результате оказываются живы и здоровы.

По словам Пескова, Кадыров подтвердил, что безосновательно говорить об угрозах журналистам, которые пишут об этой ситуации.

"В республике об этом речи идти не может", — уточнил пресс-секретарь главы государства.

"Подтверждение того, что все происходит исключительно в законных рамках, естественно, было одобрено президентом, те заверения, которые были даны главой Чечни", — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что на данный момент нет подтверждения информации о похищениях и убийствах людей в Чечне, о чем ранее сообщал ряд СМИ. "Вместе с тем, еще раз хочется подчеркнуть, что сигналы не подтверждаются", — заявил Песков.

В начале апреля в "Новой газете" появился материал, в котором говорилось о массовом задержании в Чечне жителей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг данные газеты и заявил, что в республике у мужчин "только одна ориентация", о чем можно судить по высокой рождаемости.

Как ранее сообщал Союз журналистов России, после выхода двух материалов о преследованиях отдельных категорий жителей Чечни в центральной мечети Грозного прошло экстренное собрание представителей 24 чеченских вирдов, исламских богословов и лидеров общественного мнения республики. По результатам этого собрания была принята резолюция, в одном из ее пунктов говорится о "нанесении оскорбления вековым устоям чеченского общества и достоинству мужчин-чеченцев". На сайте "Новой газеты" позже было опубликовано заявление, в котором рассказывалось об угрозах в адрес редакции. Главред Дмитрий Муратов в разговоре с РИА Новости отметил, что редакция очень редко жалуется на условия своей работы, но в данном случае уровень угрозы "выше того уровня опасности, которое может принять на себя любое медиа".

Проверки по факту публикации обещали провести как силовые органы, так и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Накануне омбсудсмен рассказала о первых результатах проверки. По ее словам, правоохранительные органы Чечни не получали заявлений о пропаже геев. Москалькова также заявила, что при проверке места, где — согласно публикациям — находится тайная тюрьма, информация "Новой газеты" не нашла подтверждения.