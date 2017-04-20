Глава Минтранса: Россия не изменила позицию по остановке чартеров в Турцию

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская сторона не изменила позицию по возможной приостановке чартеров в Турцию, заявил глава Минтранса Максим Соколов.

"Статус не изменился. Росавиация направила соответствующую телеграмму, текст ее был размещен в СМИ. Никакой дополнительной информации по этому поводу на данный момент нет", — сказал Соколов журналистам.

Ранее сообщалось, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране.

Ранее источник сообщал, что Росавиация разослала российским авиакомпаниям телеграмму, в которой говорится о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в этой стране. В свою очередь представитель Главного управления гражданской авиации Турции заявил, что российская сторона не сообщала турецким авиавластям о возможности приостановки чартерных рейсов между двумя странами.

В прошлом году туристическая отрасль Турции пережила серьезный кризис из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с РФ. Чартерные авиаперевозки между Россией и Турцией были прерваны на девять месяцев из-за кризиса в отношениях двух стран, после того как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.

В связи с этим падение турпотока из РФ в Турцию в первые месяцы 2016 года превысило 90%. Перелом в ситуации наступил летом 2016 года после письма турецкого лидера Тайипа Эрдогана президенту России Владимиру Путину, в котором содержались извинения за сбитый самолет. Президент РФ 30 июня подписал указ, отменяющий запрет на чартеры в Турцию, а правительство России 28 августа приняло соответствующее постановление, первый чартер вылетел 2 сентября.