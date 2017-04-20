Сообщения о гонениях на геев в Чечне не подтвердились, заявили в Кремле

ПЕСКОВ: ИНФОРМАЦИЯ О ГОНЕНИЯХ НА ГЕЕВ В ЧЕЧНЕ НЕ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, КАДЫРОВ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ НАЗВАЛ ЕЕ КЛЕВЕТОЙ, У КРЕМЛЯ НЕТ ОСНОВАНИЙ НЕ ВЕРИТЬ