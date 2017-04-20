В России ежегодно растет риск смерти от воды плохого качества

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Риск заболеваемости и смерти из-за плохого качества питьевой воды в России ежегодно растет, отмечается в стратегии экологической безопасности России на период до 2025 года, утвержденной президентским указом.

Экологическая безопасность — составная часть национальной безопасности страны.

"Ситуация с качеством питьевой воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий", — констатируется в стратегии.

Отмечается, что 19% сточных вод сбрасывается в водные объекты без очистки, 70% — недостаточно очищенными и только 11% сточных вод попадают в водные объекты РФ очищенными до установленных нормативов.

"Это приводит к тому, что от 30 до 40 процентов населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическим веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тысяч случаев ежегодно (и заболеваемости населения (в среднем на 3 миллиона случаев ежегодно)", — говорится в документе.