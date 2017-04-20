Минюст предложил до десяти лет лишения свободы за ложные данные в бухучете

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российский Минюст предложил наказывать лишением свободы сроком до 10 лет за ложные сведения в документах бухгалтерского учета кредитных и не кредитных финансовых организаций, если такое правонарушение совершила группа лиц по сговору для сокрытия банкротства, говорится в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Такие изменения предлагается внести в УК РФ. За внесение группой лиц по сговору заведомо ложных и неполных сведений о сделках, обязательствах, имуществе в документы бухучета для сокрытия банкротства, оснований для введения временной администрации или отзыва (аннулирования) лицензии организации предлагается наказывать, помимо лишения свободы сроком до 10 лет, штрафом в размере 3-5 миллионов рублей или зарплаты осужденного в течение 3-5 лет.

Также российский Минюст предлагает внести ряд изменений в УПК РФ. Например, если есть сведения, что имущество обвиняемого, стоимость которого позволяет возместить ущерб, находится на территории иностранного государства, следователь вносит запрос о проведении процессуальных действий госорганами другой страны.

Также, согласно законопроекту, суд должен рассмотреть ходатайство следователя об аресте имущества подозреваемого или обвиняемого в срок не позднее восьми часов с момента поступления ходатайства.