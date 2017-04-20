Москалькова заявила о недопустимости огульно наказывать семьи террористов

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Родственники террористов, не имеющие отношения к их деятельности, не могут быть подвергнуты ответственности, а причастным к терроризму грозит ответственность, она может быть и уголовной, и имущественной, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее в интервью телеканалу RT заявил о готовности выселять с территории республики родственников террористов, помогающих им.

"Конечно, те родственники, которые не имеют отношения к терроризму, не могут быть подвергнуты никакой ответственности. В том случае, если эти люди были соучастниками терроризма и способствовали в той или иной мере, степень соучастия прописана в статье Уголовного кодекса, то в таком случае ответственность может быть самая разная — и уголовная, и имущественная, и другие виды", — сказала Москалькова журналистам в четверг, комментируя заявление главы Чечни.

Она подчеркнула, что в этом вопросе чрезвычайно важно соблюдать конституцию и федеральные законы РФ.