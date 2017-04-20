RT победил в пяти категориях Shorty Awards в области соцмедиа

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Приложение RT360 для просмотра панорамного контента получило главный приз Shorty Awards, также RT стал победителем по итогам зрительского голосования в четырех номинациях, сообщает пресс-служба телеканала.

Shorty Awards – это престижна премия, вручаемая за достижения в социальных сетях.

"Выиграть сразу несколько наград – отличный результат для дебюта на крупнейшей в мире премии в сфере социальных медиа! И на достигнутом мы не собираемся останавливаться. Уверен, Shorty ещё не раз покорится нашей команде!" – приводятся в сообщении слова руководителя онлайн-проектов RT Кирилла Карнович-Валуа.

Приложение для просмотра панорамного видео RT360 победило в категории "Лучшее фото- или видеоприложение", а также в зрительском голосовании в интернете. В 2015 году телеканал RT одним из первых среди мировых СМИ начал производить новостной видеоконтент в иммерсивном формате. Библиотека собственного панорамного контента RT насчитывает более ста видео.

В номинации "Лучшее использование VR-технологий" пользователи отдали предпочтение спецпроекту RT "Космос 360", запущенному совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и РКК "Энергия. В рамках проекта в ноябре 2016 года RT первым в мире "отправил" зрителей в космос и показал уникальные панорамные кадры Земли.

Материалы RT, посвященные 71-й годовщине парада Победы в Великой Отечественной войне, заняли первое место в голосовании интернет-пользователей в категории "Лучшее освещение события в прямом эфире", опередив американские СМИ ABC News и Bloomberg. RT вел трансляцию во всех крупных соцсетях: Facebook, Twitter, YouTube – а также представил серию панорамных роликов, снятых с борта вертолета Ми-8АМТШ, из кабины Су-27 пилотажной группы "Русские витязи", а также из люков самоходных гаубиц "Коалиция-СВ" и "Мста-С".