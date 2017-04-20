Госдума обязала помогать инвалидам-колясочникам при посадке в поезд

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ответственности перевозчиков за организацию посадки и высадки в поездах инвалидов на креслах-колясках.

"Данный законопроект направлен на исключение ситуаций, когда инвалидам с ограниченной мобильностью не оказывается услуга по посадке на поезд и высадке из него", — говорится в пояснительной записке.

Для этого в устав железнодорожного транспорта вносится поправка о том, что ответственность за посадку и высадку будет совместная для перевозчика и владельца инфраструктуры. Сейчас отвечает за это только владелец инфраструктуры, поясняют авторы.

"Однако в пригородном железнодорожном сообщении на подавляющем большинстве остановочных пунктов (на более чем 8 тысячах) нет персонала владельца инфраструктуры. Как правило, продажу билетов, контроль и охрану осуществляют работники перевозчика и, в результате, регламентированную законодательством услугу по посадке и высадке инвалидов никто не оказывает", — говорится в пояснительной записке.

Зампред комитета ГД по охране здоровья, один из авторов законопроекта Леонид Огуль пояснил, что расстояние между полом тамбура вагона и пассажирской платформой не позволяет человеку в инвалидной коляске самостоятельно совершить посадку и высадку, для этого необходимо оснастить подвижной состав специальным посадочным устройством, "а этого зачастую нет".

"Когда непосредственно перевозчик не несет никакой ответственности за посадку и высадку пассажиров с инвалидностью, он не заинтересован в приобретении и установке таких посадочных устройств. Принимаемый сегодня законопроект позволит исключить ситуации, когда людям с инвалидностью отказывают в предоставлении услуг по посадке и высадке в поездах. Отныне на любой железнодорожной станции персонал будет обязан организовать помощь людям с инвалидностью и в коляске", — пояснил Огуль.