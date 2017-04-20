"Бессмертный полк" стал народной традицией, заявили организаторы

НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Общероссийское движение "Бессмертный полк" становится действительно народной традицией и не стоит подсчитывать явку людей на него, а тем более увеличивать ее искусственно, считает сопредседатель совета межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк", один из его основателей Сергей Колотовкин (Томск).

"Бессмертный полк" действительно стал неотъемлемой частью празднования 9 мая в Сибири и во всей стране. Везде подготовка идет – организованы штабы, координаторы знают, что делать. Изменения касаются лишь того, как сделать участия людей более комфортным и удобным", — сказал он, отметив, что в этом году подготовка к проведению "Бессмертного полка" идет "исключительно спокойно и ровно".

Колотовкин отметил, что единых лекал проведения акции не существует, и в разных городах и поселках он проходит по-своему.

"Главное, чтобы сохранялся устав полка, чтобы это было только добровольным и люди действительно вспоминали своих солдат, дедов. Если в прошлые годы доходила информация о желании организовать явку, увеличить массовость, то сегодня мы этого не слышим. Думаю, все поняли, что как только это появляется, у людей появляется отторжение. Не нужно лишней заорганизованности этого мероприятия", — сказал он.

Основатель движения также отметил, что, так как возможности улиц и площадей ограничены, многие люди просто выходят в этот день с портретом на улицы города и это тоже "Бессмертный полк". "Если говорить про цифры, то мы несколько лет назад перестали считать явку, это трудно, невозможно и, наверное, этим заниматься не стоит. Нам бы очень хотелось, чтобы "Бессмертный полк" стал народной традицией, чтобы мы, прежде всего, вспоминали своих дедов и прадедов, которые помогли нам всем завоевать эту победу", — сказал он.

Колотовкин также добавил, что организаторы движения не поддерживают появляющиеся время от времени идеи о расширении тематики мероприятия, в частности, на войну 1812 года, и так далее. "Мы считаем, что "Бессмертный полк" — это, прежде всего личная память", — считает он.