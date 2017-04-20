"Бессмертный полк" стал народной традицией, заявили организаторы

НОВОСИБИРСК, 20 апр – РИА Новости. Общероссийское движение "Бессмертный полк" становится действительно народной традицией и не стоит подсчитывать явку людей на него, а тем более увеличивать ее искусственно, считает сопредседатель совета межрегионального историко-патриотического движения "Бессмертный полк", один из его основателей Сергей Колотовкин (Томск).
Колотовкин отметил, что единых лекал проведения акции не существует, и в разных городах и поселках он проходит по-своему.
"Главное, чтобы сохранялся устав полка, чтобы это было только добровольным и люди действительно вспоминали своих солдат, дедов. Если в прошлые годы доходила информация о желании организовать явку, увеличить массовость, то сегодня мы этого не слышим. Думаю, все поняли, что как только это появляется, у людей появляется отторжение. Не нужно лишней заорганизованности этого мероприятия", — сказал он.
Колотовкин также добавил, что организаторы движения не поддерживают появляющиеся время от времени идеи о расширении тематики мероприятия, в частности, на войну 1812 года, и так далее. "Мы считаем, что "Бессмертный полк" — это, прежде всего личная память", — считает он.