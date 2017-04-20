В ГД внесли проект, разрешающий россиянам получать "гектар" не только в ДФО

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов внесет в Госдуму законопроект, предлагающий выдавать гражданам РФ земельные участки в безвозмездное пользование не только на Дальнем Востоке, но и на территории всей России.

"Проект федерального закона… расширяет действие ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа…", устанавливая право граждан на безвозмездное получение земельных участков не только на территории Дальневосточного федерального округа, но и на территории всей России", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект решает ряд задач: вовлечение населения РФ в производство сельскохозяйственной продукции для личных нужд; решение проблемы заселения отдаленных территорий, заброшенных населенных пунктов сельской местности; стимулирование потребительской активности населения и развития предпринимательства; целевое и активное использование миллионов гектар земель, не эксплуатируемых в настоящий момент.

"В случае принятия настоящего проекта закона за счет устанавливаемых целей его реализации в течение нескольких лет в нашей стране будет сформирован новый социальный слой граждан, улучшивших свое экономическое положение за счет вводимых законопроектом мер, что, безусловно, является главной целью и основной задачей государства", — уточняет автор.

Первого февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", по которому любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО. Участок предоставляется на пять лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через пять лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.