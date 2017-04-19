Роскомнадзор уведомил Facebook о фейковых аккаунтах посольств России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров направил письмо главе офиса Facebook в Европейском союзе Габриеле Чех в связи с блокировкой официального аккаунта посольства России в Словакии, говорится в сообщении Роскомнадзора в среду.

"В связи с тем, что под угрозой оказалась информационно-разъяснительная работа российских дипломатических учреждений, нанесен ущерб репутации России в сети интернет, просим вас в возможно короткие сроки принять меры по восстановлению официального аккаунта посольства РФ в Словакии, а также по удалению ложных аккаунтов, распространяющих провокационные, вводящие пользователей в заблуждение материалы", — говорится в письме руководителя Роскомнадзора.

Как сообщалось ранее, МИД РФ направил в Роскомнадзор данные о фактах появления в сети Facebook фальшивых аккаунтов российских дипмиссий в Чехии и Словакии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, в соцсети появились фальшивые аккаунты якобы посольств РФ в Чехии и Словакии.