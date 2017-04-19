Роскомнадзор уведомил Facebook о фейковых аккаунтах посольств России

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров направил письмо главе офиса Facebook в Европейском союзе Габриеле Чех в связи с блокировкой официального аккаунта посольства России в Словакии, говорится в сообщении Роскомнадзора в среду.
Как сообщалось ранее, МИД РФ направил в Роскомнадзор данные о фактах появления в сети Facebook фальшивых аккаунтов российских дипмиссий в Чехии и Словакии. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, в соцсети появились фальшивые аккаунты якобы посольств РФ в Чехии и Словакии.