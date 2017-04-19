Милонов предложил сажать за хранение информации с призывом к суициду

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил сажать на большие сроки за хранение в компьютере любой информации с суицидальными призывами, даже если эта информация не была распространена.

Госдума в среду в первом чтении приняла законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых "групп смерти" в соцсетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет. Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой.

"Поддерживаю (законопроект – ред.). Считаю, единственное, необходимым ввести ответственность за хранение суицидальных призывов, листовок, плакатов, демотиваторов на компьютерах этих подозреваемых. Есть эти призывы без распространения – все равно сажать. Сажать надолго", — сказал Милонов на пленарном заседании при рассмотрении проекта.

Он также считает необходимым запретить детям вообще заходить в социальные сети. "Есть места, где детям не положено быть. Ночью у Ленинградского вокзала в Москве находиться детям опасно. Тем более опасно детям находиться в той атмосфере безответности, цинизма и раскрепощённости, которые представляют из себя социальные сети", — заявил Милонов.

"Пускай родители будут ответственными за воспитание детей. Дайте нам самим рассказать детям, где добро, а где зло, а не пытаться поймать тех, кто будет гоняться за нашими детьми в поисках наживы и удовлетворения своих больных потребностей", — добавил депутат.

В апреле депутат Госдумы Милонов внес на рассмотрение ГД законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей. Законопроект, в частности, предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.