В России разработали проект о блокировке анонимайзеров и VPN-сервисов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение запрета на использование информационных систем и программ, позволяющих пользователям обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, разработан в РФ, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости текста проекта.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сложившаяся с 2012 года практика ограничения доступа к запрещенным интернет-сайтам в РФ продемонстрировала недостаточную эффективность. На операторов поисковых систем не возложена обязанность прекращать выдачу ссылок на заблокированные сайты, а посетить их сейчас можно с помощью технологий, которые направляют трафик российских интернет-пользователей через зарубежные серверы, анонимные прокси-серверы (так называемые анонимайзеры — ред.), виртуальные частные сети (VPN-сервисы) и так далее.

Запретить и штрафовать



Поэтому авторы проекта предлагают запретить использование на территории РФ этих систем, предоставляющих доступ к запрещенным сайтам. При этом авторы документа оставляют возможность использования таких сервисов: для этого их владельцам надо предоставить доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора, чтобы они добровольно включали такие ресурсы и в свои "черные списки". Если же владельцы сервисов откажутся сотрудничать, предусмотрены и меры административного принуждения — блокировка.

По мнению авторов проекта, подобный механизм нужен для предотвращения распространения запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушения исключительных прав. При этом механизм не исключает возможности последующего обжалования таких решений в судебном порядке.

Кроме того, законопроект обязывает поисковые системы прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. За это предусмотрен и штраф — 500-700 тысяч рублей.

Источник на рынке сообщил РИА Новости, что законопроект разработан экспертами, близкими к Медиакоммуникационному союзу (МКС). Представитель МКС сказала, что союз не участвует в разработке проекта и не знаком с его текстом, хотя слышал, что такая работа экспертами отрасли ведется. Ранее в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что автор проекта — Роскомнадзор, но подготовлен он по инициативе Совбеза РФ. В Роскомнадзоре РИА Новости уже сообщили, что ничего не знают о данном проекте.