ГД одобрила в первом чтении уголовное наказание за создание "групп смерти"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума приняла в среду в первом, базовом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых "групп смерти" в социальных сетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.
Документ дополняет Уголовный кодекс новыми статьями 110.1 "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", 110.2 "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства" и 151.5 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Максимальное наказание за эти составы может составить до шести лет лишения свободы.
Примечанием к проектируемой статье 110.2 предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности в случаях добровольного отказа от противоправной деятельности и способствования раскрытию преступлений этой категории.
Предварительное следствие по таким делам будут вести следователи Следственного комитета России.
В первом чтении был принят также законопроект, уточняющий полномочия органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, органов внутренних дел (включая подразделения по делам несовершеннолетних), региональных комиссий по делам несовершеннолетних в целях выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (аналогично полномочиям по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий).
Законопроект также закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного им оператора Реестра запрещенных сайтов информировать МВД о фактах включения в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду.
"Нужна блокировка преступного контента, необходимо искать у оператора конкретное лицо и привлекать к ответственности. Запрещенная информация должна быть уголовно наказуема", — сказала глава детского комитета Тамара Плетнева (КПРФ).