ГД одобрила в первом чтении уголовное наказание за создание "групп смерти"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума приняла в среду в первом, базовом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за склонение детей к суициду и организацию так называемых "групп смерти" в социальных сетях с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой (ЕР). Документ дополняет Уголовный кодекс статьей об организации деятельности, сопряженной с побуждением к совершению самоубийства.

Документ дополняет Уголовный кодекс новыми статьями 110.1 "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", 110.2 "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства" и 151.5 "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего". Максимальное наказание за эти составы может составить до шести лет лишения свободы.

Кроме того, в УК предлагается внести поправки, ужесточающие наказание за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство — до шести лет лишения свободы. В том числе статью 110 УК предлагается дополнить частью второй, предусматривающей повышенную ответственность за эти деяния, совершенные в отношении несовершеннолетнего или заведомо беспомощного, в отношении беременной женщины, в отношении двух или более лиц, а также совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении СМИ или в интернете. В таком случае максимальное наказание может составить до восьми лет лишения свободы.

Примечанием к проектируемой статье 110.2 предусмотрен механизм освобождения от уголовной ответственности в случаях добровольного отказа от противоправной деятельности и способствования раскрытию преступлений этой категории.

Предварительное следствие по таким делам будут вести следователи Следственного комитета России.

Как заявила один из авторов проекта, член комитета по законодательству Ольга Баталина (ЕР), в проблеме роста числа самоубийств среди детей в России все большую роль играют интернет-ресурсы и социальные сети. "Технологии доведения до самоубийств, особенно подростков с неокрепшей психикой, меняются, в значительной степени это теперь дистанционное воздействие посредством телекоммуникационных сетей. За 2016 год зафиксированы более 700 случаев суицидов", — сказала она.

В первом чтении был принят также законопроект, уточняющий полномочия органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних, органов внутренних дел (включая подразделения по делам несовершеннолетних), региональных комиссий по делам несовершеннолетних в целях выявления и пресечения случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (аналогично полномочиям по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий).

Законопроект также закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного им оператора Реестра запрещенных сайтов информировать МВД о фактах включения в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду.

"Нужна блокировка преступного контента, необходимо искать у оператора конкретное лицо и привлекать к ответственности. Запрещенная информация должна быть уголовно наказуема", — сказала глава детского комитета Тамара Плетнева (КПРФ).