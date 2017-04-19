В Думе нашли способ помочь молодым семьям с первенцами

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Ольга Баталина считает, что при условии рождения первого ребенка в возрасте до 23 лет государство могло бы помочь такой семье с выплатой части ипотечного кредита, сообщает пресс-служба парламентария.

Выступая в Госдуме с отчетом, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поддержка семей в России должна быть продолжена, для этого нужно разработать новые меры.

"Действительно, вплоть до 2030 года наша страна столкнется с серьезным демографическим вызовом, когда количество женщин детородного возраста будет неуклонно снижаться. В этих условиях поддержать рождаемость можно будет только за счет семей, где уже есть дети. И одновременно создавать условия для того, чтобы сдвинуть на более ранний возрастной период сроки рождения первых детей в молодых семьях", — сказала Баталина, которую цитирует ее пресс-служба.

По мнению депутата, одной из действенных мер поддержки может стать предоставление детского жилищного вычета. "При условии рождения первого ребенка в возрасте до 23 лет государство выплачивало бы такой семье часть ипотечного кредита. Такой подход к решению демографической проблемы уже предлагался партией "Единая Россия", — напомнила Баталина.

"Ключевая проблема, с которой сталкиваются молодые семьи — это жилье. Отсутствие своей крыши над головой, в том числе, является сдерживающим фактором при принятии решения о рождении первого ребенка", — отметила парламентарий.