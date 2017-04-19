В Роскомнадзоре рассказали о фейковых решениях о блокировке сайтов

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал о фактах поступления в ведомство поддельных судебных решений о блокировке крупных интернет-ресурсов.

"У нас было два или три случая, когда к нам пытались занести фэйковые решения судов о блокировке или разблокировке значимых ресурсов, поэтому мы к этой теме очень внимательны", — сказал Жаров журналистам в рамках расширенного заседания коллегии Роскомнадзора.

Он затруднился назвать ресурсы, которых касались эти поддельные решения. "Не вспомню точно, это было около двух лет назад. Но это были большие ресурсы, поэтому это и вызвало у нас сомнения и захотелось подтверждения, что это правда так. Мы передали все в компетентные органы, но они пока не нашли, по-видимому, кто шалун", — сказал Жаров.

Чтобы избежать таких ситуаций впредь, ведомство работает с судами над созданием электронной системы взаимодействия, однако работа усложняется из-за нехватки средств.

"Мы с судебным департаментом второй год работаем над созданием прямой защищенной коммуникационной линии связи, чтобы до нас доходили, самое главное, не фейковые решения суда, а настоящие. Но в силу того, что финансирование этого вопроса со стороны судебного департамента недостаточно, процесс идет недостаточно быстро, но понятно, что большое количество судов нужно подключить к этой линии", — рассказал глава Роскомнадзора.

"Поэтому на данном этапе все происходит в том формате, в котором происходило: решения судов приходят в Минюст и из Минюста почтой присылается нам. Мы активно эти решения ищем сами, потому что понимаем, что решения о блокировке или разблокировке крайне важны для интернет-ресурсов… По мере поступления официального действия по блокировке или разблокировке производим", — сказал глава Роскомнадзора.