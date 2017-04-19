Невозможно запретить детям сидеть в соцсетях, считает глава Роскомнадзора

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает невозможным запрет на регистрацию в соцсетях детей.

Ранее в апреле депутат Госдумы Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей. Законопроект, в частности предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.

"Это невозможно, потому что соцсети являются неотъемлемой частью интернета, а интернет — о чем неоднократно говорилось — тоже закрыть невозможно. Я абсолютно уверен в том, что не то, что необходимости в этом нет, а вообще даже думать об этом не надо", — заявил Жаров журналистам в рамках расширенного заседания коллегии ведомства.

По его мнению, родители и воспитатели детей должны предупреждать их об угрозах, которые могут быть в интернете. "Вопрос в том, что ребенок и, прежде всего, люди, которые отвечают за него — его родители и воспитатели — должны его максимально информировать о тех опасностях и угрозах, которые присутствуют в сети. И если ты ответственный родитель, то с ребенком эту тему нужно, по крайней мере, обсуждать", — сказал глава Роскомнадзора.

Он отметил, что в соцсетях существуют суицидальные группы и группы зацепинга, которые несут угрозы не только психическому здоровью, но и физическому здоровью и жизни детей.

"Поэтому интернет — это как улица, то есть для того, чтобы переходить улицу, нужно знать правила дорожного движения. Поэтому нужно четко понимать, что твой ребенок ориентирован и медиа образован для того, чтобы преодолевать те опасности, которые существуют в сети для того, чтобы оставлять его один на один с сетью. Но это задача воспитателей и родителей, а запрещать это бесполезно", — сказал Жаров.