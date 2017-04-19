РФ расходует на отравившихся суррогатным алкоголем миллиард рублей в год

МОСКВА, 19 апр – РИА Новости. Расходы РФ на пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, составляют более одного миллиарда рублей ежегодно, заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко в ходе Всероссийского форума "Здоровье нации — основа процветания России".

"В стационарах и в амбулаторных медицинских организациях в год имеем свыше 120 тысяч обращений по отравлению суррогатами алкоголя. Расходы здравоохранения на этих пациентов составляют более одного миллиарда рублей, даже не считая летальные исходы, которые в том году потрясли всю страну", — сказал он.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области в декабре прошлого года косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали более 120 человек, 76 из них погибли.