Медведев поддержал создание общегосударственной программы в сфере ЖКХ

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что поддерживает идею создания общегосударственной программы в сфере ЖКХ.

В среду Медведев выступил в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

"Вы про ЖКХ говорили? Нужна общегосударственная программа, Геннадий Андреевич (Зюганов — ред.), я полностью в этом смысле поддерживаю. Давайте поработаем совместно, чтобы эта программа работала так же хорошо, как в Москве, в других местах. Здесь вы найдете в лице правительства РФ самых горячих сторонников совместной работы. Давайте это сделаем", — сказал Медведев.