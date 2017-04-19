Медведев оценил перспективы введения госмонополии на производство спирта

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Введение госмонополии на производство спирта в РФ сейчас малореалистично, но в случае веских аргументов кабмин готов рассмотреть эту идею, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Введение государственной монополии… в настоящий момент нам, во всяком случае, представляется малореалистичным, но самое главное, оно, скорее всего, вот эта монополия, не принесет желаемого эффекта. Хотя если будут представлены убедительные доказательства того, что это, в конечном счете, в масштабах страны создаст и каким образом эту задачу решить, естественно, правительство готово рассмотреть и инициативу "Справедливой России" (по введению госмонополии на производство спирта — ред.)", — сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

Медведев отметил, что в целом количество смертей от употребления алкоголя, в том числе алкоголя некачественного или опасного, снижается, но все равно общее количество таких трагических ситуаций остается огромным — около 15 тысяч человек в год.

Премьер также напомнил, что большинство случаев отравления происходит от употребления непищевого алкоголя.

"А когда речь идет о государственной монополии, речь идет обычно о введении государственной монополии на производство спирта, то есть одним этим решением эта задача не закрывается", — сказал Медведев.