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Общество

В правительстве пообещали адресную помощь ипотечным заемщикам

14:5119.04.2017
(обновлено: 14:55 19.04.2017)
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ с отчетом правительства РФ. 19 апреля 2017
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Работа по оказанию помощи ипотечным заемщикам, в том числе валютным, будет продолжена, но акцент сделают, прежде всего, на тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию, в их числе инвалиды и пенсионеры; однако при заключении соответствующих договоров с банками люди должны просчитывать все риски, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Новостройка. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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В среду Медведев выступает в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

В рамках сессии вопрос-ответов, член фракции "Справедливая Россия" Валерий Гартунг напомнил, что "в связи с резким ростом курса доллара в декабре 2014 года многие валютные ипотечные заемщики, имеющие рублевые доходы, попали в катастрофическую ситуацию". В качестве примера он привел заемщицу-пенсионерку, взявшую в банке 6,2 миллиона рублей "на квартиру с видом на МКАД", внесшую первоначальный взнос 4,4 миллиона рублей, и добросовестно выплатившую банку 4,4, миллиона рублей в течение нескольких лет. Однако теперь, добавил депутат, она "вынуждена вернуть банку квартиру, за которую она уже 8,8 миллиона заплатила и еще остается должна банку 12,5 миллиона рублей". И таких ситуаций по стране тысячи, добавил Гартунг. Депутат предположил, что при желании правительство могло бы помочь им через программу, "установив простые критерии входа в эту программу — это дата оформления кредита до 15 декабря 2014 года и наличие обязательств в иностранной валюте".

Отвечая на вопрос о том, готово ли правительство РФ оказать такую поддержку гражданам, "столкнувшимся с обстоятельствами непреодолимой силы", Медведев заметил, что придерживается немного другой позиции. "Я с точки зрения квалификации того, что произошло, все-таки придерживаюсь немножко другой позиции — это не обстоятельства непреодолимой силы, это не форс-мажор", — сказал он.

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© РИА Новости. Максим Блинов
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"Во всем мире, начнем с этого, риски все равно должны просчитываться при заключении договоров. Конечно, люди попали в очень сложную ситуацию, и мы в этом случае не руководствуемся общими нормами законодательства, в том числе гражданского законодательства, о том, что в этом случае все риски концентрируются на одном заемщике. Хотя в настоящий момент количество валютных ипотечных кредитов и вообще валютных займов существенно снизилось, потому что наши люди все-таки стали задумываться, что есть действительно обстоятельства, которые могут сложиться неблагоприятным образом, хотя это и не форс-мажор, еще раз подчеркиваю", — отметил премьер-министр.

Медведев напомнил, что ранее было принято решение о помощи заемщикам, которые попали в сложную ситуацию. "На это были выделены деньги, если я не ошибаюсь, порядка 3,5 миллиардов рублей. В настоящий момент эта работа не закончена, в общей сложности помощь была оказана 20 тысячам заемщиков, часть этих заемщиков — валютные заемщики, никакого запрета на оказание им помощи нет. Но мы, конечно, стараемся вот такие сигналы посылать, чтобы эта помощь и поддержка оказывалась не по сплошному принципу, потому что это довольно сложно, а прежде всего тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, ну может быть типа той, о которой Вы сейчас рассказали, это могут быть и инвалиды, и пенсионеры, и военнослужащие, и семьи с большим количеством детей — эта работа будет продолжена", — сказал Медведев.

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