Новосибирский губернатор отменил решение о повышении тарифов ЖКХ на 15%

НОВОСИБИРСК, 19 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий пересмотрел решение о резком повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

С первого июля тарифы в регионе должны были вырасти в среднем на 15 процентов. Это решение власти объясняли необходимостью ремонта коммунальных сетей, износ которых доходит до 70%. В апреле в регионе прошла серия митингов, за пересмотр планов выступили и эксперты Общероссийского народного фронта.

"Понимая ситуацию, а я слышу не только мнение на митингах, слышу и в других обстоятельствах от профсоюзов, общественной палаты и многих других людей… Я подписал сегодня постановление о внесении изменений в предельные индексы. Плата устанавливается с 1 июля в объеме четырех процентов, то есть в объеме, рекомендованном решением правительства", — заявил губернатор журналистам.

По словам Городецкого, региональные власти всегда занимали сторону потребителей – простых жителей. Он отметил, что в последние годы тарифы повышались на минимальном уровне, а в 2016-м рост составил всего три процента.

Губернатор отметил, что решение о резком повышении тарифов было вынужденным и прошло проверку в ФАС и Минэнерго, которые признали его обоснованным.

"Но в то же время наложилось много обстоятельств – увеличились платежи населения за капремонт. Неожиданно, мы не предполагали, возникло положение об изменении оплаты за общедомовые нужды по нормативам. Это дало увеличение в 2-2,5 раза. В январе произошел очередной перерасчет оплаты населения, который показал необходимость разовой оплаты в большем размере, что легло нагрузкой на жителей", — добавил губернатор, объясняя пересмотр своего решения.