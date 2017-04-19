Система "Платон" должна быть понятной и прозрачной, заявил Медведев

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Система "Платон" должна быть понятной и прозрачной, часть дальнобойщиков хочет работать не в "серой", а в "белой" зоне, это желание справедливо, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, представляя в Госдуме отчет о деятельности кабмина за прошедший год.

"Это не я сказал, это сказали коллеги, которые представляют Ассоциацию автоперевозчиков — они все хотят работать не в "серой", а в "белой" зоне. А вот часть людей, которая выступает с определенными требованиями, она-то как раз в этой системе не зарегистрирована. Но мне кажется, это вполне справедливо, что значительная часть людей, которая занимается автоперевозками, компании, которые занимаются автоперевозками, хочет именно того, чтобы все, что делается, было понятно и прозрачно, чтобы они платили деньги за понятные услуги со стороны государства", — сказал Медведев.

Основной ущерб дорогам причиняют тяжелые грузовики, отметил он. "Все это действует в мире, начало работать и у нас, но самое главное — чтобы это было прозрачно и понятно, и чтобы все подчинялись требованиям транспортного законодательства. Вот на этом основан наш постоянный диалог с владельцами автогрузовиков и компаний, которые занимаются автоперевозками", — добавил премьер.

"Эта система ("Платон") только тестируется. Естественно, деньги, которые собираются, должны идти прежде всего на реконструкцию дорог. Об этом мы говорили как раз с дальнобойщиками. Именно такие решения и будут приниматься", — подчеркнул Медведев.

Тариф за проезд большегрузов массой более 12 тонн по федеральным трассам в рамках госсистемы "Платон" с 15 апреля составляет 1,91 рубля за километр пути, соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сохранив льготный размер платы для грузоперевозчиков за использование федеральных дорог.

Такое решение Медведев принял после встречи с представителями малого и среднего бизнеса, прошедшей 23 марта. Тогда премьер поддержал предложение грузоперевозчиков сохранить льготный период в системе "Платон" до усиления контроля за нарушителями, которые не вносят плату за использование дорог.

Тариф "Платона" с момента запуска системы 15 ноября 2015 года составлял 1,53 рубля за километр. При этом с 15 апреля планировалась отмена льготного тарифа — плата за километр должна была составить 3,06 рубля. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в качестве компенсации за использование трасс грузовиками массой более 12 тонн. Сборы системы по данным на 15 апреля 2017 года превысили 23,5 миллиарда рублей.