Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 9909 рублей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ, согласно которому предлагается установить величину прожиточного минимума за первый квартал нынешнего года на душу населения в размере 9,909 тысячи рублей, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления предлагается установить величину прожиточного минимума за I квартал 2017 года на душу населения в размере 9909 рублей, для трудоспособного населения — 10701 рубля, пенсионеров — 8178 рублей, детей — 9756 рублей", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Так, согласно проекту, величина прожиточного минимума за первый квартал 2017 года, по сравнению с четвертым кварталом 2016 года, на душу населения увеличится: для трудоспособного населения и для пенсионеров на 2,2%, для детей на ‎3,4%.

Дополнительных расходов из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов не потребуется, поскольку из указанных бюджетов не предусмотрено финансирование выплат, которые увязаны с величиной прожиточного минимума в целом по России, устанавливаемой в соответствии с пунктом вторым статьи четвертой федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ", следует из проекта.