Озеров: предложение лишать террористов гражданства нельзя реализовать

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Предложение не только отзывать гражданство РФ у осуждённых за терроризм, но и лишать его либо не реализуемо, либо лишено смысла, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР) предлагает подумать над изменением Конституции РФ, с тем, чтобы расширить возможности и лишать российского гражданства осужденных за терроризм, а не только отзывать его у тех, кто ранее получил такое гражданство, заявил он РИА Новости в среду.

"Это вряд ли реализуемо. Если у осуждённого есть второе гражданство, то допустимо отменить решение о наделении его российским гражданством. Но если у него только одно, российское, гражданство, то куда мы будем отправлять таких лиц?", — сказал сенатор.

По его словам, в этом случае осуждённый за терроризм останется в стране и лишь будет поражён в правах, в которых он, возможно, и так не заинтересован — в избирательных или социальных. "Это не имеет смысла", — отметил Озеров.

Глава комитета также призвал "крайне осторожно" подходить к вопросу изменения конституции. "Я считаю, что лучше конституцию не менять, особенно ее основные положения", — заявил сенатор.

Лидеры четырёх думских фракций во вторник внесли в Госдуму законопроект, согласно которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера.