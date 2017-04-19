Переправа в Крым возобновила работу после шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Керченская паромная переправа, движение на которой было приостановлено вечером во вторник из-за непогоды, возобновила работу, сообщило крымское управление МЧС РФ.

Работа переправы была остановлена около 22.00 во вторник.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. За изменениями в работе Керченской паромной переправы следите в онлайн-режиме на официальном сайте ООО "Морская дирекция", — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который будет самым протяженным в России.

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