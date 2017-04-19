Глава ФМБА поручил принять меры по борьбе с ВИЧ на закрытых территориях

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба поручил принять меры по борьбе с ВИЧ-инфекцией в закрытых территориях (ЗАТО), подведомственных агентству.

По словам Уйбы, в некоторых ЗАТО, где оказанием медпомощи занимается ФМБА, пораженность ВИЧ-инфекцией выше, чем в целом по стране. Он отметил, что такие проблемы отмечаются в Димитровграде, Озерске, Новоуральске и на некоторых других территориях.

"Я хотел бы сейчас дать поручения… эту проблему проработать и найти возможности решения уже в этом году. Требует безотлагательного решения вопрос оснащения медицинских организаций ФМБА России лабораторного оборудования для своевременного, качественного поведения исследований по определению вирусной нагрузки, иммунного статуса и определению резистентности у ВИЧ-инфицированных больных", — сказал глава ФМБА на коллегии агентства.