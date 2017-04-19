В ГД предложили подумать над изменением Конституции для лишения гражданства

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов (СР) предлагает подумать над изменением Конституции РФ, с тем, чтобы расширить возможности и лишать российского гражданства осужденных за терроризм, а не только отзывать его у тех, кто ранее получил такое гражданство, заявил он РИА Новости в среду.

Лидеры четырёх думских фракций во вторник внесли в Госдуму законопроект, согласно которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера.

"Я поддерживаю (законопроект). Хотя здесь нужно думать о конституционных изменениях в перспективе, если они будут, потому что пока Конституция позволяет принимать такие решения (об отзыве гражданства) в отношении ограниченного круга лиц, а он, по идее, должен бы быть расширен. Но это уже вопрос принятия новой Конституции", — сказал Емельянов РИА Новости, пояснив, что считает необходимым предусмотреть возможность лишения российского гражданства, а не только его отзыва.

В настоящее время Конституция РФ запрещает лишать российского гражданства.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал РИА Новости, что законопроект лидеров всех думских фракций будет рассмотрен в первом чтении в мае – сразу после праздников и отпусков депутатов, которые продлятся до 15 мая.

"После майских (праздников) рассмотрим", — сказал Крашенинников, уточнив, что речь идет о первом чтении.