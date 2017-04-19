Медведев пообещал помочь людям, потерявшим работу

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российские власти помогут людям, которые потеряли работу, и тем, кому грозит увольнение, пообещал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая в среду с ежегодным отчетом правительства в Госдуме, он напомнил, что ситуация с безработицей в стране улучшилась по сравнению с тем, какой она была еще два года назад. Уровень безработицы составил 5,5%, в этом году показатель должен опуститься ниже 5%, отметил Медведев.

"Это нормальный, близкий к среднемировым уровням показатель безработицы. Но мы поможем людям, которые потеряли работу, и тем, кому будет грозить увольнение. И инструменты для этого у нас есть", — сказал премьер.