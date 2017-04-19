Мэр Евпатории прогнозирует бум переселения россиян в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Россияне массово начнут переселяться в Крым после запуска моста через Керченский пролив, заявил глава городской администрации Евпатории Андрей филонов.

"Мы увидим еще этот бум переселения. Как только мост будет, сразу огромное количество россиян поедет реализовывать мечту жить у моря, жить в Крыму", — сказал Филонов на заседании сессии крымского парламента.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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