Патрушев рассказал, сколько в России наркоманов

СТАВРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Властям России не удается снизить количество потребителей наркотиков в стране, многие годы этот показатель составляет около 640 тысяч человек, заявил журналистам в среду секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Наркоситуация в стране, несмотря на принимаемые меры, остается сложной. Количество наркопотребителей многие годы не снижается и составляет 640 тысяч человек", — сказал он на выездном совещании в Ставрополе.

Одна из тенденций в этом секторе, по его словам, это заметный рост потребления синтетических наркотиков, "в том числе изготавливаемых из лекарственных средств".

"Все больше наркопреступлений совершается с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, интернета", — добавил Патрушев.

Серьезную угрозу для России продолжает представлять афганский наркотрафик, тесно связанный с финансированием международного терроризма, заявил секретарь Совбеза.

По его сведениям, масштабы культивирования опийного мака в Афганистане неуклонно растут, а контрабанде способствует слабый контроль транзита в Россию из сопредельных государств.