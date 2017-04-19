Детский омбудсмен предложила начинать подготовку к семейной жизни со школы

БЕЛГОРОД, 19 апр – РИА Новости. Подготовку к семейной жизни необходимо начинать со школы, формируя в сознании детей образ полноценной здоровой семьи, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Важно говорить о подготовке к семейной жизни, формировать в сознании наших детей образ человека-семьянина и образ полноценной здоровой семьи. Именно подготовка к семейной жизни, начиная со школы, может стать эффективной профилактической мерой", — сказала Кузнецова во время открытия XIV Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ.

Омбудсмен также добавила, что к ней поступает большое количество жалоб на СМИ, которые транслируют негативный образ семьи, поэтому, отметила Кузнецова, в этой сфере важна и работа журналистов.

В Белгороде стартовал двухдневный XIV Всероссийский съезд уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в ходе которого будут проработаны самые болезненные вопросы из сферы защиты прав детей, включая влияние негативного интернет-контента, профилактику суицидов и поддержку приемных семей, сообщила пресс-служба детского омбудсмена. В работе форума примут участие детские омбудсмены всех субъектов РФ, а также представители профильных министерств и ведомств, НКО, эксперты и волонтеры.