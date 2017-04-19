Госдума одобрила во II чтении проект о переходе бюджетников на карты "Мир"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

Законопроект обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы.

С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту "Мир".

Что со старыми

Действующие бюджетники должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Ранее в среду вице-спикер Думы, депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что банк, предоставляющий пенсионерам карту, не будет брать с них плату. "Когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту "Мир". И сделают это, еще раз подчеркну, бесплатно", — приводит эти слова пресс-служба фракции, ссылаясь на его Facebook.

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир" предлагается не распространять на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 миллионов рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир". Продавцы с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей также освобождаются от данной обязанности.

Во втором чтении была внесена также поправка, в соответствии с которой малые предприятия, которые имеют оборот 40 миллионов рублей и больше в год, должны приобрести соответствующие терминалы для того, чтобы принимать платежные карты, не до 1 июля текущего года, а до 1 октября.

"Мы откликнулись на обращения из сообщества и предлагаем передвинуть срок поправкой… до 1 октября текущего года. Тем самым будет больше времени для того, чтобы подготовиться к работе с картой "Мир", — прокомментировал изменение Аксаков на пленарном заседании.

Требования об обязательном переходе на карты "Мир" не будут распространяться и на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Эти требования не будут применяться и в отношении граждан, имеющих постоянное место жительства за пределами РФ, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.

НСПК и платежные системы

Законопроект также уточняет критерии отнесения платежных систем к системно и социально значимым, а срок уведомления ЦБ операторами платежных систем об увеличении тарифов или о введении новых тарифов сокращается со 120 до 30 календарных дней.

Перечень участников национальной системы платежных карт (НСПК) дополняется иностранными банками, в том числе центральными (национальными), а также международными финорганизациями, что должно позволить обеспечить расширение сети приема карт "Мир" и возможность их эмиссии за рубежом. Внешэкономбанк включается в перечень участников НСПК в качестве индивидуального участника.

Документом также уточняется, что доля участия Банка России в операторе НСПК не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. При этом одно лицо или группа лиц, за исключением ЦБ, не вправе приобретать более 5% акций оператора НСПК (сейчас 10%).

"Мир" — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.