США
19.0419 апреля11:41МСК
USD55.98-0.27
EUR59.61-0.23
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Госдума одобрила во II чтении проект о переходе бюджетников на карты "Мир"

11:1919.04.2017
03472
Первые карты национальной платежной системы Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".

Законопроект обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы.

С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту "Мир".

Что со старыми

Первые карты национальной платежной системы Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В Минфине рассказали, когда начнется перевод бюджетников на карты "Мир"
Действующие бюджетники должны быть переведены на карту "Мир" до 1 июля 2018 года. Пенсионеры смогут получить карты "Мир" взамен карт, не являющихся национальными платежными инструментами, которыми они сейчас пользуются, по истечении срока их действия, но не позже 1 июля 2020 года.

Ранее в среду вице-спикер Думы, депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что банк, предоставляющий пенсионерам карту, не будет брать с них плату. "Когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту "Мир". И сделают это, еще раз подчеркну, бесплатно", — приводит эти слова пресс-служба фракции, ссылаясь на его Facebook.

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир" предлагается не распространять на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 миллионов рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир". Продавцы с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей также освобождаются от данной обязанности.

Первые карты национальной платежной системы Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Большинство россиян в ближайшее время не будут оформлять карту "Мир"
Во втором чтении была внесена также поправка, в соответствии с которой малые предприятия, которые имеют оборот 40 миллионов рублей и больше в год, должны приобрести соответствующие терминалы для того, чтобы принимать платежные карты, не до 1 июля текущего года, а до 1 октября.

"Мы откликнулись на обращения из сообщества и предлагаем передвинуть срок поправкой… до 1 октября текущего года. Тем самым будет больше времени для того, чтобы подготовиться к работе с картой "Мир", — прокомментировал изменение Аксаков на пленарном заседании.

Требования об обязательном переходе на карты "Мир" не будут распространяться и на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.

Эти требования не будут применяться и в отношении граждан, имеющих постоянное место жительства за пределами РФ, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.

НСПК и платежные системы

Первые карты национальной платежной системы Мир. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Матвиенко рассказала, каким странам будет интересна платежная карта "Мир"
Законопроект также уточняет критерии отнесения платежных систем к системно и социально значимым, а срок уведомления ЦБ операторами платежных систем об увеличении тарифов или о введении новых тарифов сокращается со 120 до 30 календарных дней.

Перечень участников национальной системы платежных карт (НСПК) дополняется иностранными банками, в том числе центральными (национальными), а также международными финорганизациями, что должно позволить обеспечить расширение сети приема карт "Мир" и возможность их эмиссии за рубежом. Внешэкономбанк включается в перечень участников НСПК в качестве индивидуального участника.

Документом также уточняется, что доля участия Банка России в операторе НСПК не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. При этом одно лицо или группа лиц, за исключением ЦБ, не вправе приобретать более 5% акций оператора НСПК (сейчас 10%).

"Мир" — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена