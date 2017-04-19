Госдума одобрила во II чтении проект о переходе бюджетников на карты "Мир"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду одобрила во втором чтении законопроект, который предусматривает поэтапный переход бюджетников и пенсионеров на платежные карты "Мир".
Законопроект обязывает банки до 1 июля 2017 года обеспечить прием национальных платежных инструментов, то есть карт "Мир", во всех своих предназначенных для осуществления расчетов с использованием платежных карт устройствах, включая банкоматы.
С этой даты при обращении бюджетников за открытием нового счета, предусматривающего использование платежных карт для получения денежных выплат, банки будут обязаны выдавать карту "Мир".
Что со старыми
Ранее в среду вице-спикер Думы, депутат от фракции "Единая Россия" Сергей Неверов отметил, что банк, предоставляющий пенсионерам карту, не будет брать с них плату. "Когда закончится срок действия текущей карты, не важно, какой она платежной системы, ее просто заменят на карту "Мир". И сделают это, еще раз подчеркну, бесплатно", — приводит эти слова пресс-служба фракции, ссылаясь на его Facebook.
Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир" предлагается не распространять на субъекты предпринимательской деятельности, выручка у которых не превышает 40 миллионов рублей в год. В местах, где отсутствует доступ к сотовой связи или коллективный доступ в интернет, продавец освобождается от обязанности обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием карты "Мир". Продавцы с годовой выручкой менее 5 миллионов рублей также освобождаются от данной обязанности.
"Мы откликнулись на обращения из сообщества и предлагаем передвинуть срок поправкой… до 1 октября текущего года. Тем самым будет больше времени для того, чтобы подготовиться к работе с картой "Мир", — прокомментировал изменение Аксаков на пленарном заседании.
Требования об обязательном переходе на карты "Мир" не будут распространяться и на получение гражданами налоговых вычетов по НДФЛ, выплат на банковские счета, не предусматривающие по ним операций с использованием платежных карт, выплат в наличной форме (в том числе через почтовые отделения), единовременных выплат или выплат, осуществляемых реже одного раза в год.
Эти требования не будут применяться и в отношении граждан, имеющих постоянное место жительства за пределами РФ, сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений и постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях.
НСПК и платежные системы
Перечень участников национальной системы платежных карт (НСПК) дополняется иностранными банками, в том числе центральными (национальными), а также международными финорганизациями, что должно позволить обеспечить расширение сети приема карт "Мир" и возможность их эмиссии за рубежом. Внешэкономбанк включается в перечень участников НСПК в качестве индивидуального участника.
Документом также уточняется, что доля участия Банка России в операторе НСПК не может быть ниже уровня 50% плюс одна голосующая акция. При этом одно лицо или группа лиц, за исключением ЦБ, не вправе приобретать более 5% акций оператора НСПК (сейчас 10%).
"Мир" — российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard.