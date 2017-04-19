Клименко заявил о неготовности к борьбе с "группами смерти"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости/Прайм. Интернет-индустрия и система правоохранительных органов оказались не готовы к борьбе с доведением до самоубийства в социальных сетях, заявил советник президента РФ, председатель правления Института развития интернета (ИРИ) Герман Клименко в интервью газете "Известия".

"Пока мы не разберемся в ситуации, мы не сможем с ней бороться. Прежде считалось, что доведение до самоубийства — явление внутрисемейное. Мама, папа, дети… Извне воздействовать было сложно. Но современные технологии привнесли участие внешнего человека. Мы честно говорим — индустрия и система правоохранительных органов оказались к этому не готовы. Да, злоумышленников нужно арестовать, но не очень понятно, как их обнаружить и за что сажать. С этим самая большая сложность", — сказал Клименко.

В последнее время в социальных сетях активно распространяется виртуальная игра, которая склоняет детей к самоубийству. Подростки начали делиться в соцсетях несколькими хэштегами, которые отсылают к так называемым "группам смерти", ставшим причиной нескольких случаев суицидов среди несовершеннолетних в России. Так, в конце января — начале февраля в соцсетях стали появляться картинки с китами, плывущими в океане, снабженные хэштегами. Вступившим в группу детям предлагают принять участие в игре, которая заключается в заданиях, последним из которых якобы становится самоубийство.

Клименко отметил, что лет 15 назад в интернете существовала подобная игра.

"Мы переписывались с его создателями. Они бегали от нас, прятались за анонимайзерами. Мы за ними охотились. Тогда было меньше истерики, ведь 15 лет назад интернет был мало распространен, а сейчас это касается всех. Интернет сокращает расстояния. Когда происходят ЧП, мы чувствуем, что это рядом с нами, поэтому сильно "резонируем", — пояснил Клименко.