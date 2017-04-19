ГД приняла закон о пенсиях для граждан, потерявших более одного кормильца

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Госдума приняла в среду в третьем чтении закон о пенсионном обеспечении лиц, потерявших двух и более кормильцев.

Законом предусматривается, что лицам, потерявшим вследствие военной травмы двух и более кормильцев (супруга и детей), пенсия по случаю потери кормильца устанавливается только в связи со смертью (гибелью) одного из указанных кормильцев по выбору этих лиц, а в связи со смертью (гибелью) каждого другого кормильца к указанной пенсии начисляется надбавка в размере 200% расчетного размера пенсии, равного 3 626,71 рублей в месяц. В законе уточняется, что указанный расчетный размер подлежит ежегодной индексации. Исключение составляют случаи, когда смерть указанных лиц наступила в результате их противоправных действий.

Право на указанную надбавку имеют также нетрудоспособные дети, потерявшие обоих родителей. Детям-инвалидам и инвалидам с детства I и II групп, а также нетрудоспособным детям, потерявшим обоих родителей, имеющим право на несколько надбавок, начисляется одна надбавка в наибольшем размере.

Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 года, которое признает не соответствующими Конституции РФ положения федерального закона в той мере, в какой эти положения при назначении пенсии по случаю потери кормильца родителям двух или более военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, не позволяют учитывать для определения размера их пенсионного обеспечения факт гибели двух или более детей.