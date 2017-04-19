Связь Судного дня: радиолюбители проводят тренировки, готовясь к ЧП

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Антон Размахнин. Во вторник, 18 апреля, отмечался Международный день радиолюбителя. По данным Союза радиолюбителей России, сейчас в стране свыше семи тысяч обладателей радиопозывных. О том, зачем нужна эфирная радиосвязь в наше время и как стать радиолюбителем — в материале РИА Новости.

Морзянка себя покажет



Полвека назад, когда мобильной связи и интернета не существовало, радиопозывной — международный! — был окном в мир. Сейчас есть всемирная сеть сотовых станций, есть спутники… Изучать радиотехнику, получать лицензию, покупать и настраивать дорогой аппарат — вроде бы бессмысленно. Но лишь на первый взгляд.

"Любительская радиосвязь, безусловно, актуальна и в наши дни — говорит бывший президент, а ныне почетный член Союза радиолюбителей России (СРР) Дмитрий Воронин. — Ее актуальность доказывается каждодневной практикой. Пример — любая чрезвычайная ситуация. Первым делом выключается сотовая связь, которая доступна всем. При отсутствии сотовой связи остается только эфирная. Специализированные каналы связи — узконаправленные, а любительская радиосвязь открыта для обычных людей. Именно любительские частоты и могут быть использованы как дополнительный канал оперативной информации".

Чтобы быть готовыми к работе в условиях ЧС, общества радиолюбителей находятся в контакте с профильными государственными службами, а также проводят учения. В условленный день и час множество любительских станций выходят в эфир, создают и передают друг другу тестовые сообщения, а все, что получено от коллег, ретранслируют центральной станции тренировки (в "боевых" условиях эти сообщения — пример реального координационного центра МЧС или другого компетентного ведомства).

Некоторые виды любительских радиостанций — например, ламповые — способны пережить даже электромагнитное поражение при ядерной атаке. Однако радиосвязь может пригодиться не только в случае "Судного дня". Даже в мирное время бывают случаи, когда отказывают привычные для нынешнего поколения средства связи, и старая добрая рация вновь становится незаменимой.

"У нас в Московской области в 2010 году были лесные пожары, — напоминает Дмитрий Воронин. — Один из населенных пунктов в Коломенском районе удалось спасти именно благодаря любительской связи. Верховой пожар шел на деревню, отдаленную от других пунктов. Столбы телефонной связи прогорели и рухнули, сотовой связи там тоже не было, была только любительская радиостанция у одного из жителей деревни. С помощью этой любительской радиостанции удалось передать информацию о надвигающейся беде, и из Коломны выехала пожарная техника, спасшая населенный пункт".

Просто, но с физикой

Нужно помнить, что человек с радиостанцией гражданского диапазона СВ (27 МГц) — такими устройствами пользуются дальнобойщики — еще не радиолюбитель. "Сибишка" не отличается дальнобойностью в силу диапазона — даже сильные УКВ-радиостанции работают только в радиусе нескольких десятков километров. Другое дело — коротковолновики, которые, благодаря свойству коротких волн отражаться в атмосфере, могут быть услышаны даже на другом конце мира. Но и попасть в число настоящих радиолюбителей не так просто.

"В принципе, радиолюбителем может стать каждый, — рассуждает Дмитрий Воронин. — Но просто так купив радиостанцию, вы не будете иметь права ее эксплуатировать. Поэтому путь в наше сообщество начинается с экзамена".

Категорий радиолюбителей — четыре: четвертая проще других, а первая самая сложная и престижная. Экзамены — прежде всего по правилам радиосвязи (своего рода ПДД для эфирных обитателей), но и основы физики радиосвязи тоже нужно знать. Затем — получение лицензии. Обе процедуры можно пройти как в СРР, так и в Государственном радиочастотном центре.

Когда начинающий радиолюбитель получает лицензию, в ней содержится самое главное — международный радиопозывной. Это и есть имя, под которым оператора радиостанции будут знать коллеги.

Диапазон любительского радиовещания — как на коротких волнах, так и на УКВ — отличается от тех, которые можно поймать при помощи бытового приемника. Хотя, конечно, старенькую "Спидолу" или "Океан" можно и переделать, если знать как. Опытные радиолюбители могут сформировать рабочий комплект из готовых блоков и даже создать его своими руками. Но название и (если есть) серийный номер рации нужно будет зафиксировать в лицензии.

Из серьезных ограничений — категорический запрет на работу в эфире в состоянии опьянения. Так что радиолюбители, судя по всему, — патологически трезвые люди. Впрочем, у них, кажется, свои удовольствия — не менее сильные.