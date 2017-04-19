Никаких Вань Ивановых, котиков и огурцов: за что блокирует Facebook

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Администрация Facebook упростит процедуру подачи жалоб на размещенные материалы и публикации, сообщил вице-президент компании Джастин Ософски. Причиной стало то, что накануне один из пользователей социальной сети транслировал в прямом эфире совершение убийства. Между тем блокировки аккаунтов в Facebook не редкость. Самые странные причины — в материале РИА Новости.

Ваня Иванов

29-летний житель Одессы Иван Иванов не смог зарегистрироваться под своим именем в американской социальной сети. Администрация не поверила в подлинность его данных. Об этом он рассказал на своей странице в "ВКонтакте".

© Фото: страница Иванова "Вконтакте" Страница Иванова "Вконтакте"

Впрочем, стоит отметить, что в Facebook есть и Иваны, и просто Вани Ивановы. По всей видимости, для восстановления справедливости одесситу придется еще раз обратиться в техподдержку сайта.

Изида в плохой компании



Не меньшие проблемы из-за имени возникли у американки Айзис (Изида) Анчали в 2015 году. Инженер из Сан-Франциско была заблокирована на Facebook после того, как администраторы соцсети усмотрели в ее аккаунте пропаганду терроризма.

Дело в том, что ее имя (Isis) пишется так же, как и аббревиатура, которая используется в английском языке для обозначения запрещенной в России экстремистской организации ИГИЛ. Впрочем, после того как девушка представила копию своего паспорта и доказала, что не имеет отношения к террористам, ее страницу разблокировали.

Кормление младенцев

В Facebook запрещено публиковать фотографии обнаженных тел — это расценивается как порнография. Но кормление грудью не имеет сексуального подтекста, утверждают многочисленные активисты, среди которых оказалась и жительница Канады Эмма Квасница.

Социальная сеть Цукерберга пять раз блокировала аккаунт многодетной мамы за подобные фотографии, после чего Квасница начала борьбу за право женщин "делиться прекрасным моментом".

"Это двойные стандарты Facebook: если вы вобьете в поиск "груди", вы обнаружите тысячи пользователей с полуголой грудью. Как же получается, что по меньшей мере 30 женщин, которых я знаю, оказались заблокированы из-за одной-единственной фотографии кормления ребенка?" — возмущалась канадка в интервью Huffington Post.

В итоге Facebook пояснил ограничения: запрещено показывать грудь полностью, а не в процессе кормления. Но на этом девушка не остановилась и выложила на свою страницу фотографии новорожденного ребенка и плодные оболочки после родов.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Единственный Марк Цукерберг

Марк Цукерберг может быть в соцсети один. Так, во всяком случае, в 2011 году подумал полный тезка руководителя Facebook, 48-летний юрист из штата Индиана, когда его аккаунт заблокировали как "подозрительный".

Как выяснилось позднее, Марку С. Цукербергу пришло полтысячи заявок в друзья за один день. После того как он отправил в техподдержку фотографии паспортных данных, Facebook принес свои извинения и разморозил аккаунт.

© AP Photo/ Paul Sakuma Глава Facebook Марк Цукерберг в штаб-квартире Facebook в Пало-Альт, США

Репортаж из Донецка

Репортаж военного корреспондента Сергея Белоуса из Донецка был удален из Facebook, а сам пользователь — заблокирован на три дня. Об этом сам журналист написал в российской сети "ВКонтакте", приложив скриншот публикации к посту. В ней содержалась ссылка на репортаж и была приведена речь местной жительницы, которая негативно отзывалась о политике президента Украины.

© Фото: страница Сергея Белоуса "Вконтакте" Скриншот удаленного поста со страницы Сергея Белоуса в Facebook

Обидел Стаса Михайлова

На днях украинец Валерий Никаноров пожаловался на своей странице "ВКонтакте" о том, что Facebook заблокировал его в очередной раз. Причиной, по его словам, стало желание провести сравнительный анализ российской и украинской эстрады, но бдительные администраторы обнаружили попытку разжигания межнациональной розни.

© Фото: страница Валерия Никанорова "Вконтакте" Страница Валерия Никанорова в "Вконтакте"

Бодипозитив

В марте канадка Джулия Бусато была заблокирована за "оголенные" фото на месяц, хотя она следовала правилам соцсети и корректировала изображения. Фотограф снимала женщин и мужчин с манекеном в руках, чтобы показать, что красоту не определяет набор стандартов, применимых к каждому.

Проект Mannequin Series получил резонанс: альбом в соцсети перепостили 200 тысяч раз, страница получила более 50 тысяч новых подписок. Как утверждает Бусато, блокировка не помешает ей продолжить работу, ведь тех, кто не вписывается в стандарты современного общества, немало.

Первое или второе

Даже рыцарь-бакалавр, член Королевского литературного общества, британский писатель, лауреат Букеровской премии Салман Рушди не смог пройти идентификацию в соцсети Цукерберга. В 2011 году его аккаунт заморозили за несоответствие имени полным инициалам.

Полное имя британского писателя — Ахмед Салман Рушди. И хотя весь мир знает его по второму имени, Facebook настаивал на том, чтобы автор "Сатанинских стихов" добавил в профиль свое первое имя. Рушди отказался, о чем заявил в своем Twitter с миллионом подписчиков. После чего ему "разрешили" оставить свое имя, но с тех пор писатель не жалует соцсеть: активным по-прежнему он остается в Twitter.

…they said yes, I was me, but insisted I use the name Ahmed which appears before Salman on my passport and which I have never used. NOW… — Salman Rushdie (@SalmanRushdie) 14 ноября 2011 г.

​Плохие родители

Страница Лорен Феррари из американского штата Вашингтон была заблокирована после того, как она опубликовала шуточное фото с пятилетней дочерью, которая имитировала кормление своей младшей сестры.

Местная полиция и Facebook всерьез обеспокоились: не пора ли привлечь соцопеку? Впоследствии, однако, полицейские мотивировали свое внимание иначе: подобные фотографии (в том числе имитации кормления кукол) ставят безопасность девочек под угрозу, ведь неизвестно, кто и когда найдет их в сети и как с этим поступит.

Блогер Тесса Блейк пыталась оспорить это решение, утверждая, что для девочек естественно повторять за мамами, но соцсеть так и не пересмотрела свою политику в отношении Феррари.

Недетские сказки

"Русалочка" Ганса Христиана Андерсена прославила родину датского писателя настолько, что сотню лет назад в Копенгагене в честь главной героини сказки установили скульптуру. Однако американская соцсеть нашла снимок бронзового изваяния оскорбительным для своих пользователей.

Facebook заблокировал страницу датского политика, который опубликовал фотографию Русалочки в родном городе, мотивировав это нарушением запрета о порнографии.

Фрейдистский натюрморт

Согласно данным страницы Sperre, соцсеть заблокировала одного из пользователей после того, как он опубликовал фотографию с огурцом. Администрацию Facebook смутило то, что овощ был надсечен и напоминал фаллос.

Тот же самый намек соцсеть усмотрела и в картине "Мороженое" 1964 года в стиле поп-арт бельгийской художницы Эвелин Аксель (Evelyne Axell). Изображение со страницы Художественного музея Филадельфии удалили как запрещенный контент.

Слишком быстрый пользователь

"Наши системы показывают, что вы очень активно работаете в Facebook и просматриваете страницы слишком быстро. Мы подозреваем, что вы используете автоматизированный скрипт". Такое письмо получил на почту американский блогер Роберт Скобл (Robert Scoble), чей аккаунт заблокировали админы соцсети.

Как оказалось, блогер хотел синхронизировать адресную книгу с аккаунтом, но сайт распознал это как попытку запустить стороннюю программу. Только благодаря громкому скандалу ему удалось вернуть доступ к странице.

Выступить против фашизма

Российскую журналистку и исполнительного директора проекта помощи осужденным "Русь сидящая" Ольгу Романову блокировали в Facebook семь раз. Об этом правозащитница написала на своей странице. Одной из причин блокировки был пост со словами "Нет фашизму!".

Ха! Фейсбук заблокировал меня на 30 дней за статус "Нет фашизму!" — Ольга Романова (@oooromanova) 10 мая 2016 г.

Под записью, впрочем, был прикреплен твит с лжеаккаунта Германа Стерлигова, в котором говорилось, что он находится в Берлине, и содержалось негативное высказывание в адрес мигрантов.

После блокировки аккаунта Романова создала новую страницу в Facebook.

Котик в деловом костюме

© REUTERS/ Aly Song Мужчина гуляет со своим питомцем во время цветения сакуры в Шанхае, Китай

Индийского блогера Варуна Кришнана (Varun Krishnan) заблокировали в Facebook после того, как он поделился картинкой с изображением кота со своим другом. Об этом он рассказал изданию Mashable India.

"Это может показаться глупым, но это действительно произошло. Я переписывался с друзьями, увидел милую картинку с котом в WhatsApp, решил отправить другу. Не успел опомниться, как мой аккаунт оказался заблокирован".

Соцсеть не пояснила причин блокировки. Однако спустя некоторое время администрация принесла извинения за причиненные неудобства и "оживила" страницу изумленного индийца.