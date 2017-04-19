Sputnik начинает сотрудничество с китайским Global Times Online

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международное информационное агентство и радио Sputnik подписало соглашение о сотрудничестве c одним из крупнейших СМИ Китая — Global Times Online. По его условиям стороны будут обмениваться информационными и аналитическими материалами на китайском и английском языках, предоставляя читателям более полную информационную картину, связанную с внутренней и международной повесткой России и Китая. Соглашение станет восьмым по счету для Sputnik на китайском рынке, ранее агентство заявляло о налаживании информационного обмена с крупнейшими медиаструктурами — ИА Xinhua, Международным радио Китая, газетой China Daily и другими.

Церемония подписания состоялась в Пекине, подписи под документом поставили заместитель главного редактора Global Times Мэн Юйхун (Meng Yuhong, 孟宇红) и заместитель главного редактора российского СМИ Елена Чепурных.

"Китайской аудитории Sputnik уже знаком, с 2014 года открыт информационный портал Sputnik China, выходят радиопрограммы. Большой популярностью пользуются новости Sputnik в социальной сети Вейбо, где нас читают порядка 9 млн пользователей. Global Times Online поможет Sputnik дополнить китайскую составляющую глобальной информационной картины, которую мы сегодня показываем читателям по всему миру более чем на тридцати языках", — отметила Елена Чепурных.

"Газета и портал Global Times договорились с информационным агентством Sputnik о сотрудничестве и обмене новостями. Это имеет позитивное значение для углубления взаимопонимания между двумя народами, а также для развития основных СМИ России и Китая. Благодаря сотрудничеству со Sputnik газета и портал Global Times сможет более оперативно и точно предоставлять аудитории многообразную информацию об обстановке в мире. В то же время мы будем транслировать мировому сообществу интересы и позиции Китая и России по важным международным проблемам", — сказала заместитель главного редактора Global Times Мэй Юйхун.

© Фото: Global Times Sputnik начинает сотрудничество с китайским Global Times Online

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