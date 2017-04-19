Пленарное заседание форума "Здоровье нации". Прямая трансляция

Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" в среду начал работу в Москве. Главная тема мероприятия — "Межведомственная Стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний". Участники форума в рамках тематических конференций, междисциплинарных дискуссий и круглых столов обсудят такие темы, как качество пищевой продукции в России, вопросы продолжительности жизни населения, производство отечественных препаратов для борьбы с социально значимыми заболеваниями, реализацию программ по реабилитационным мероприятиям и вопросы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.