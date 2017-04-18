Архитекторы: реновация жилья в Москве сделает городскую среду лучше

МОСКВА, 18 апр – РИА Недвижимость. Программа реновации жилья в Москве, инициированная мэром столицы Сергеем Собяниным, позволит трансформировать городскую "ткань" и более эффективно использовать территории в Москве, считают архитекторы, опрошенные РИА Недвижимость.

О крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около 8 тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

При этом в конце прошлой недели ряд замечаний относительно программы реновации высказал Союз московских архитекторов, указавший на опасность увеличения плотности застройки в городе и возможность исчезновения хорошо зарекомендовавшей себя еще с советского времени системы микрорайонов.

Архитектурный ветер перемен

По мнению главы компании "Яуза-проект", члена совета по территориальному планированию и градостроительству в Союзе архитекторов России Ильи Заливухина, снос некачественных домов в Москве "вписывается в рамки общемировой градостроительной практики".

"Вообще программа реновации жилья существует уже 20 лет, и у нее много положительных результатов. Сейчас, по сути, предполагается завершить то, что было начато 20 лет назад", – указывает эксперт.

В свою очередь глава архитектурного бюро IQ Эрик Валеев подчеркивает, что городскую "ткань" нужно регулярно обновлять.

"Хрущевки – это архаизм. Если их убрать, то городское пространство раскроется по-другому, мы избавимся от архитектурного шума", – считает он. При этом собеседник агентства вспоминает прошлогодний опыт по демонтажу незаконных ларьков в столице. "Сколько было разговоров, "за" и "против", но город выиграл от этого на 100%", – указывает архитектор.

Главный архитектор ТПО "Резерв" Владимир Плоткин обращает внимание на то, что во многих столичных районах застройка имеет рыхлый характер. "Линейная планировочная структура, когда пятиэтажки расположены параллельно друг другу, доминирует на карте города даже тогда, когда это неуместно. Это не только создает унылое впечатление, но и не позволяет сформировать квартал и настоящую улицу, не дает создать безопасного личного пространства для человека", – объясняет он.

А руководитель бюро T+T Architects Сергей Труханов говорит, что большая часть пятиэтажного фонда в Москве уже давно не отвечает стандартам современного жилья, как в части архитектуры, так и по планировочным решениям. "Несущие конструкции сильно изношены и практически не подлежат реконструкции. Во многих местах эти объекты уже абсолютно "оторваны" от окружения, которое кардинально поменялось за прошедшие годы", – рассуждает он.

С этим согласен и Плоткин: "Пятиэтажное домостроение, безусловно, сыграло свою роль в истории нашей страны, но срок эксплуатации подобных домов был ограничен, и время для перемен пришло еще два десятка лет тому назад".

Нетиповая Москва

Труханов подчеркивает, что при конструировании программы реновации очень важно уделить основное внимание тому, как новые квадратные метры жилья будут интегрированы в городскую застройку.

"Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов прав в том, что данная инициатива ставит перед властями гораздо больше вопросов в части будущего развития города, чем ответов. И это такие важные аспекты, как совмещение разных типов застройки в пределах одного района, интеграция освободившихся площадей в общий земельный банк города и, конечно же, вопрос инфраструктуры", – отмечает эксперт.

Валеев надеется, что при планировании обновляемых территорий власти Москвы будут внимательны к деталям и сконцентрируются на создании комфортной городской среды, а "не каменных джунглей".

"Хотелось бы, чтобы качество районов было нетиповым, чтобы программа развития того или иного района была сделана по индивидуальным мастер-планам", – солидарен с ним и Заливухин.

Руководитель архитектурного бюро Speech Сергей Чобан признается, что как профессионал он "с большой надеждой смотрит на решение о реновации панельных пятиэтажных жилых домов в Москве", но при соблюдении нескольких ключевых принципов.

"Прежде всего, жилье нового поколения должно проектироваться и возводиться кварталами, задающими понятную иерархию пространств – от общественных (улица, сквер, парк) к более приватным (дворы), защищенным от сквозного продувания ветром. Жилье должно иметь гуманную этажность – отдельные высокие доминанты могут появляться, но основная застройка должна иметь не более 6-7 этажей. Кроме того, каждая секция многоподъездного жилого дома должна получить индивидуальное архитектурное решение фасадов и входных групп", – полагает архитектор.

Он также настаивает на том, что при обновлении застройки в Москве во двор могут быть обращены лишь общественные функции – детские клубы, небольшие сервисы, камерные квартальные библиотеки, то есть то, что объединяет жильцов и способствует их коммуникации друг с другом. "Уверен, при соблюдении этих условий Москва получит более качественную и разнообразную городскую среду", – резюмирует собеседник агентства.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уже говорил, что архитекторов пилотных районов для программы реновации жилья в городе выберут на конкурсах, "руководствуясь лучшими наработками как из московского, так и международного опыта".

При этом в своем выступлении на заседании Совета Госдумы мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что никто из москвичей не будет ущемлен программой реновации жилья, и переселять горожан в отдаленные районы не планируется – новые квартиры стоимостью на 25-30% дороже, чем старые, будут предоставляться в том же или соседнем районе. Кроме того, столичный градоначальник пообещал обратиться в Общественной палате Москвы с просьбой вести мониторинг всех возникающих при реализации программы реновации проблем.