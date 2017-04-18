В СФ готовы поддержать отмену выдачи гражданства осужденным за терроризм

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Совет Федерации готов оперативно рассмотреть и поддержать закон об отмене решений о выдаче гражданства РФ осуждённым за терроризм лицам, заявил РИА Новости во вторник глава комитета палаты по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Лидеры четырёх думских фракций внесли в Госдуму законопроект, согласно которому основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица за преступления террористического характера. Авторами законопроекта выступили Владимир Васильев (ЕР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СР) и Владимир Жириновский (ЛДПР).

"Думаю, это законопроект найдёт поддержку не только в парламенте, но и в обществе. Совет Федерации рассмотрит оперативно и, убеждён, поддержит законопроект", — сказал Озеров.

Он напомнил, что предложение о лишении террористов гражданства РФ содержалось во внесённом им и депутатом Госдумы Ириной Яровой в прошлом году "антитеррористическом пакете" законопроектов. В пользу этой поправки высказывались тогда и в парламенте, и в регионах, сказал Озеров.

"Однако тогда СПЧ нам справедливо указал на то, что эта норма нарушает конституцию. Однако сейчас найдена более чистая формулировка, речь идёт не о лишении гражданства, а об отмене решений о выдаче гражданства осуждённым за терроризм лицам", — пояснил глава комитета.