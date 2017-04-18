В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Лидеры четырех фракций внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение гражданства осужденных за терроризм, следует из электронной базы документов нижней палаты.

Авторами законопроекта выступили Владимир Васильев (ЕР), Геннадий Зюганов (КПРФ), Сергей Миронов (СР) и Владимир Жириновский (ЛДПР).

В пояснительной записке отмечается, что действующее российское законодательство не предусматривает такой меры и предлагается внести соответствующие изменения в статью 22 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

Депутаты полагают, что закон станет для россиян дополнительной защитой от терроризма и поможет предотвратить подобные преступления со стороны лиц, получивших российское гражданство.

"Принятие Федерального закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета", — подчеркнули авторы законопроекта

Ранее президент Владимир Путин заявил, что по Конституции Россия не может никого лишить гражданства, но может отменять решения, послужившие основанием его получения. Поводом для этого заявления стали слова президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что за членство в запрещенной террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) казахстанцев будут лишать гражданства.