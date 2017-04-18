Минтруд рассмотрит предложения Сбербанка об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минтруд готов изучить предложения Сбербанка по переходу на электронные трудовые книжки, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.

"Идея перехода на электронный кадровый документооборот, безусловно, заслуживает внимания, и мы готовы рассмотреть и изучить предложения Сбербанка. При этом, по мнению Минтруда России, важно учесть интересы не только работодателей, но и работников, в первую очередь с точки зрения защиты их трудовых прав", — заявили в ведомстве.

В Федерации независимых профсоюзов России РИА Новости заявили, что считают отказ от бумажных трудовых книжек преждевременным до тех пор, пока не будет обеспечена абсолютная надежность электронной системы хранения данных. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский также заявил РИА новости, что по его мнению, сейчас удобных надежных баз данных, комфортных для граждан, пока нет. Он также отметил, что электронные документы не понесешь ни в суд, ни в адвокатуру.