Москвичи обсудят программу реновации и судьбу пятиэтажек с главами управ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Главы управ районов Москвы в среду проведут традиционные встречи с жителями, во время которых обсудят принципы формирования предварительного перечня домов, которые могут войти в программу реновации, и другие вопросы, связанные со сносом пятиэтажек, сообщает сайт правительства Москвы.

Горожане смогут задать свои вопросы о планах реновации конкретных домов и кварталов, о строительстве нового жилья и необходимой инфраструктуры, а также уточнить условия предоставления новых квартир. При этом каждый москвич сможет высказать свое мнение о включении либо невключении его дома в программу.

Задать вопросы можно также в специальных информационных центрах, которые открыты в управах всех районов.

О крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В программу сноса могут быть включены 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около восьми тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек. Планируется, что первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, могут появиться к 1 мая.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень считает, что российские застройщики смогут справиться с программой реновации пятиэтажного жилищного фонда.

"Я думаю, что сегодня производственных мощностей у российских строителей достаточно. Мало того, если брать базу стройматериалов, то мы видим, что все необходимое для строительства производится на территории РФ", — сказал Мень.

Он отметил, что позитивные изменения есть даже в сфере производства насосных систем. "Мощностей как строительных, так и производственных вполне достаточно", — добавил Мень.

Законопроект, регулирующий вопросы по порядку сноса ветхих пятиэтажек и переселению москвичей в новые жилые дома, внесен в Госдуму 10 марта. Проект предполагает поправки в закон "О статусе столицы Российской Федерации" и ряд других норм в части установления особенностей реновации жилищного фонда Москвы. Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 20 апреля.

Программу сноса пятиэтажек поддерживают 80% жителей столицы, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Основными доводами в пользу сноса домов москвичи считают их возраст, состояние и несоответствие нормам проживания.