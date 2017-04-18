Путин призвал ужесточить наказание при нарушениях на рынке финансовых услуг

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 апр — РИА Новости. Необходимо рассмотреть вопрос ужесточения законодательства при нарушениях на рынке финансовых услуг, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Правоохранительные органы обязаны расчищать рынок финансовых услуг от разного рода незаконных, мошеннических контор. Полагаю, что необходимо рассмотреть и вопросы ужесточения законодательства в этой сфере. Но главное — предотвращать ситуации, когда люди, что называется, без разбора берут эти кредиты, и здесь на первый план выходит информированность граждан, их правовое образование и воспитание культуры потребления финансовых услуг", — сказал Путин.

Необходимо также подробно разъяснять, как работает институт банкротства физических лиц, "который открывает возможности для цивилизованного правового избавления от правовой кабалы", считает Путин.

"Совместно с правительством уже разработан ряд мер по ограничению чрезмерных аппетитов кредиторов. Хотел бы попросить сегодня (председателя ЦБ РФ Набиуллину) Эльвиру Сахипзадовну подробно остановиться на этих вопросах", — добавил президент.