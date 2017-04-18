В ФНПР считают преждевременным переход к электронным трудовым книжкам

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Профсоюзы считают, что отказ от бумажных трудовых книжек будет преждевременным до тех пор, пока не будет обеспечена абсолютная надежность электронной системы хранения данных, заявил РИА Новости секретарь Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду.

"С одной стороны понятно, что бумажная трудовая книжка является вещью не совсем современной, более прогрессивный вариант — в электронном виде. С другой стороны для работников это доказательство их трудовой деятельности. В случае, если внезапно в компании, где они работают, полетит база данных, либо аналогичная вещь случится в Пенсионном фонде, доказывать без трудовой книжки будет некому и нечего", — заявил Шершуков.

"Переход на ведение трудовой книжки в электронном виде будет возможен только тогда, когда будет полностью обеспечена безопасность этих данных и их сохранение для работника, а до этого момента отказываться от них мы считаем преждевременным", — заявил представитель ФНПР.