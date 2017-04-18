Родители вступились за сельскую школу после жалоб на лекции о наркотиках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Родители учеников Урдомской средней школы, которую собираются проверить после жалобы на проведение специальных лекций о видах наркотиков, направили в защиту преподавательского состава обращение в министерство образования и науки Архангельской области, его передадут в соответствующие надзорные органы, сообщила пресс-служба администрации региона.

Ранее во вторник зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина сообщила, что направила в Генпрокуратуру РФ запрос с просьбой провести проверку в школе посёлка Урдома Архангельской области в связи с обращением родителей учеников, для которых, по словам сенатора, проводились специальные лекции об употреблении наркотиков и алкоголя. По словам Мизулиной, в ее приемную поступило соответствующее обращение с жалобой на то, что в школе проводятся уроки, в ходе которых детям рассказывают о видах наркотиков. В марте прокуратура Архангельской области сообщала также о проверке информации СМИ о проведении в Урдомской средней школе уроков полового воспитания учащихся.

"Информационная шумиха вокруг Урдомской средней школы – результат лжи и оскорблений, автором которых является один человек. В этом уверены родители учеников школы, которые направили соответствующее письмо в министерство образования и науки Архангельской области. Под документом стоят подписи 35 человек", — говорится в сообщении минобрнауки региона на сайте обладминистрации.

Министерство приводит выдержки из обращения родителей, согласно которым инициатором проверок является мать одной из школьниц. "Письмо будет передано в надзорные органы для рассмотрения по существу. Со своей стороны министерство образования и науки Архангельской области готово реагировать на любые обращения", — отмечает региональное образовательное ведомство.

Как сообщается на сайте Урдомской средней школы, по результатам внеплановой проверки, которую областное министерство образования и науки проводило в апреле 2017 года, не выявлено несоответствия образовательной программы установленным требованиям.